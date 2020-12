Mijatove reči odzvanjaju Madridom!

Predrag Mijatović je ponovo žestoko kritikovao ekipu Zinedina Zidana, posle novog poraza.



Mijatović je kritikovao Real i posle poraza od Alavesa, a sada je bio još oštriji posle sramnog poraza od Šahtjora.



"Ovaj Real je tim oko kog sa razlogom ima mnogo sumnji i koji ne može da odigra 90 minuta. Drugo poluvreme je bilo katastrofalno, ne samo na ovoj utakmici, već na većini ove jeseni. Većina igrača ne zna šta treba da radi na terenu. Onaj povratak u Menhegladbahu je rezultat inicijative pojedinaca i individualnih kvaliteta, osim meča sa Interom, ekipa uglavnom nije znala šta treba da radi", rekao je Mijatović.



Tu nije bio kraj, Mijatović smatra da ovaj Real nije dobar ni ofanzivno ni defanzivno.



"Efikasnost pred golom očigledno nedostaje, a naročito protiv ekipa koje se brane. U odbrani ima igrače koji ne mogu da odgovore zadacima i taktički nisu spremni. Takođe, utisak da je da Zidan ne utiče dovoljno na svoje igrače i promenu igre nakon poluvremena, kada bi trebalo da dođe do reakcije", istakao je Mijatović.









Ipak, on je pružio podršku Zinedinu Zidanu.



"Sada znaju da ne smeju da podbace, ni u ligi ni u Ligi šampiona, iako imaju još mnogo utakmica. To je prilika da preokrenu stvari u svoju korist. Do sada, Real nije pronašao svoj ritam i sigurno da može samo da igra bolje", naglasio je Mijatović.



Real gostuje Sevilji u subotu, potom dočekuje Menhegladbah u ključnim mečevima na kojima Zidan igra za svoj ostanak na klupi.