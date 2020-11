Mijat žestoko po Zidanu, očajna priprema utakmice!

Ekipa Zinedina Zidana igra očajno i ove sezone.



Iako su u prošloj osvojili titulu, mnogi veruju da je zapravo Barselona poklonila Realu pehar i da Madriđani nisu bili najbolji tim u Španiji, ali da su imali sreće.



To potvrđuju katastrofalni rezultati i igra ove jeseni. Real u prvenstvu ima pet pobeda, dva remija već tri poraza, Atletiko je pobegao šest bodova i ima meč manje.



Jedan od kritičara igre Reala, a naročito Zinedina Zidana bio je i legendarni Predrag Mijatović.



"On mora da popravi igru svoje ekipe i da uvidi greške, ali najpre da odradi pripremu utakmice i analizu rivala. Ako je Lukas Vaskez bio jedan od najopasnijih protiv Intera, onda ne sme da ga vrati na desnog beka, a ima Militaa na klupi. Ne znam šta je sa tim momkom, niti igra kao desni bek niti kao štoper i onda Zidan vrati Lukasa, ispred Asensija, koji mu nije mnogo pomagao na toj desnoj strani, gde je Alaves najopasniji", rekao je Mijatović i nastavio:



"U pripremi ove utakmice, Zidan je morao da uvidi da Alaves ima opasno levo krilo i dvojicu napadača, i tu je bilo najviše problema. Alaves me je prijatno iznenadio, jer je došao odlučno, bez straha, sa entuzijazmom da napadne i pobedi", istakao je Mijatović.





Nakon poraza od Alavesa, Real ima dva teška gostovanja naredne nedelje, u utorak Šahtjoru i potom u subotu Sevilji.