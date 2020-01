Mihini praznici iz snova, u slavu života i tačno je, srpska rakija pomaže!

Siniša Mihajlović se oporavlja, "Gazeti" je rekao da je proveo najbolje moguće praznike u krugu porodice.



"Bolje nisam mogao da poželim, dobri su rezultati, jači sam svakim danom, deca, žena, majka su pored mene. I Bolonja je dobila poslednje dve utakmice, miran sam i srećan", kaže Miha.





Neke stvari je promenio, sluša druge, naučio je da gleda u oči a kaže da ga tri stvari čine srećnim. Jedna je šetnja svakog jutra od 7 do 10 kilometara.





"Kada provedete toliko vremena u sobi tri sa tri, sa filtriranim vazduhom, uveravam vas da je otvoren prostor senzacionalna stvar, vazduh, priroda, ljudi...".





Koje su ostale dve?







"Popijem moju srpsku rakiju pre večere, podsetim se pokojnog oca. Posle večere, uzmem čašu vina i zapalim cigaru, uživam. Više ne pušim cigarete od kada sam se razboleo, prestao sam, bacio sam ih", otkrio je Miha,.



Unutrašnji mir?



"Osećam se dobro, i kad ne radim ništa, sedim u fotelji, uživam u suncu Rima, pogledu, mirisima, sve mi se čini divnim. Bolest je podmukla i teška, ali kada se borite i pobedite je, ima koristi, naučite da uživate u malim stvarima. Vremenom sam morao da naučim da izbrojim pre reakcije, do šest ili sedam, možda čak i osam, do deset ne mogu, nisam takav čovek", šali se Mihajlović.



Šta ga nervira?



"Izdaja, laži, mediokriteti, mada sada me to manje uzbuđuje. Sećam se u bolnici, kada bih video neke stvari na TV, odmah mi se pokvari raspoloženje, zato gasim televizor, neću da se se prisećam baš svih stvari u krevetu.".



Šta je biilo sa Ibrom?



"Zvao me je pre odluke, žao mi je što nije došao zbog mene, i Bolonje naravno, ali to je njegova odluka, i ja je poštujem, on je sjajan čovek i moj prijatelj. Naravno, moraću da ga pobedim na terenu", priča Mihajlović koji je i sam bio u Milanu kao trener.



"Ne razumem strategiju, Đampaola su se prebrzo odrekli, to je odličan trener, ja sam ga preporučio Fereru za Samp. Bilo mu je potrebno više poverenja. Ne mislim da je Pioli loš i nesposoban, ali Milanov problem nisu treneri, Milanov problem je Milan. Velika prošlost koja je teško breme kada se uporedi sa onim što se sada dešava klubu", objasnio je srpski trener.



Bolonja se posle praznika vraća na teren, u ponedeljak dočekuju Fiorentinu.