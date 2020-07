Mihina lekcija Konteu na sred "Meace"!

U okviru 30. kola italijanske Serije A Bolonja je odnela bodove sa "Đuzepe Meace" i to nakon preokreta, a valja napomenuti i da su dvadesetak minuta imali igrača manje.Rezultat je bio 1:2 (1:0).Poveo je Inter i to preko Lukakua koji je dočekao odbitak na par metara od gola i nije imao težak zadatak da pogodi za 1:0. Inter je igrao dosta bolje u ovom delu igre, mogli su da postignu nekoliko golova, ali je i Skorupski dobro reagovao nekoliko puta. Jang je imao šansu, potom i Martinez, a onda šanse na drugoj strani i to preko Orsolinija.Ipak, rezultat se nije menjao do kraja poluvremena.U drugom Sorijano dobija crveni karton, a u 62. minutu Lautaro Martinez ima praktično šansu da donese svom timu tri boda sa kaznenog udarca. Ipak, promašio je (Skorupski je odlično odbranio) i od tada kreću kola nizbrdo za Inter. Tačnije, od trenutka kada je Mihajlović napravio trostruku izmenu, ušli su Bani, Palasio i Juvara, zamenili su Tomijasua, Orsolinija i Sansonea.Upravo je Juvara uspeo da izjednači rezultat u 74. minutu, dočekao je loptu na 16 metara od gola, opalio iz sve snage i pogodio - 1:1! Nije bio kraj Interovim nedaćama jer je Bastoni dobio drugi žuti karton u 77. minutu, a tri minuta kasnije novi šok za neroazure.Fantastična akcija Bolonje, Domingez je fantastično pronašao Beroua koji ne greši za veliku pobedu Bolonje