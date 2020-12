Mihajlović zapretio "krtici" u Bolonji: "Zalepiću ga za zid, neće mi više igrati"!

Trener Bolonje Siniša Mihajlović požalio se italijanskim novinarima da u timu ima problem sa "krticom", odnosno sa fudbalerom koji odaje povereljive informacije u štampu.



Bolonja u subotu uveče gostuje Interu, a Mihajlović je poručio fudbaleru iz svojih redova da se neće lepo provesti kada bude saznao o kome je reč.



"Isprobao sam novu formaciju ne bi li saznao ko to je*eno priča sa novinarima. Uradio sam to namerno, jer to niko nije očekivao. Sada istražujem" - kazao je Mihajlović pred meč protiv bivšeg kluba.







Zatim je nimalo biranim rečima zapretio igraču.



"Kunem se, ako otkrijem ko je razgovarao sa novinarima, zalepiću ga za zid. Potrudiću se da mi više ne igra" - rekao je popularni Miha.



Bivši selektor Srbije je nezadovoljan što su neke poverljive stvari iz svlačionice procurele u javnost.



"Imam nekog iznutra koji odaje tajne, uveravam se da ću ga naći. A kad ga nađem stvari će postati ružne" - rekao je Mihajlović.



Duel između Intera i Bolonje igra se u subotu uveče od 20:45 na stadionu "Đuzepe Meaca" u Milanu.