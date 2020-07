Miha predlaže promenu pravila zbog nosa i ramena

Siniša Mihajlović nezadovoljan je suđenjem u Seriji A, odnosno primenom video-tehnologije.



Pred utakmicu sa Milanom, Miha je govorio o tome da nešto mora da se promeni.



"Mislim da nam je potrebno mnogo više tolerancije, prosto nema smisla poništavati golove zato što je nekome nos ostao u ofsajdu ili recimo rame, stvarno je to previše, iako su pravila jasna", rekao je Mihajlović i nastavio:



"Po mom mišljenju, to mora da se promeni. Jedina dobra stvar kod primene VARa je ofsajd. VAR je precizan, signalizira čak i milimetar, nekada to pomogne nama, nekada protivniku, dešavalo nam se i jedno i drugo. Nadam se da će se neke stvari promeniti u budućnosti", rekao je Miha.





Utakmica Milan - Bolonja na programu je u 21.45, a Miha ima lepu priliku da pobedi bivši klub u pomrsi mu račune u borbi za Evropu.