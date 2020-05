Miha o Bolonji i Ibri, Dekiju je dao fantastičan savet, a otkrio i zašto je otišao iz reprezentacije!

Siniša Mihajlović je sinoć bio gost u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem", a imao je dosta interesantnih detalja da nam svima ispriča.



Srpski trener je uspeo da pobedi leukemiju, opaku bolest koja ga je snašla. On je objasnio i kako.



"Svakodnevno treniram, trčim po 10-11 kilometara, radim sa tegovima i mislio sam da ne može da mi se desi da se razbolim. Od leukemije se čovek brzo umori, lakše krvari, ali ja nisam imao te simptome. Samo mi se jedan dan tokom boravka na Sardiniji desilo da nisam imao snage da ustanem iz kreveta. Posle dva dana sam u Bolonji otišao na magnetnu rezonancu. Doktor mi je rekao da sigurno imam veliku toleranciju na bol jer mi je ceo organizam bio upaljen, snimak je bio potpuno beo, a ja sam prethodno trčao na treningu.



Potom sam uradio dodatna ispitivanja. Sećam se da mi je posle jednog treninga prišao doktor i tražio da pričamo nasamo. Krenuo je da okoliša pa sam mu rekao: reci mi odmah šta je, na šta je on odgovorio da imam leukemiju. Pitao sam ga da li se od nje umire i dobio odgovor da se pre 20 godina umiralo, ali da je danas moguće izlečiti se. Od prvog momenta sam jedva čekao da počnem da se lečim i ni na momenat nisam mislio da neću pobediti bolest. Posle bolesti sam postao bolji čovek, više razmišljam, teže planem i uživam u stvarima o kojima nisam ni razmišljao ranije, koje su mi bile normalne, poput udisanja čistog vazduha", rekao je Siniša.



Sada je trener Bolonje i uživa maksimalnu podršku od strane navijača tog tima.



"Svi u Bolonji su fenomenalni prema meni, dok sam vodio bitku sa leukemijom išli su zajedno sa navijačima Lacija u crkvu da se mole za moje zdravlje. Predložen sam za počasnog građanina i postaću prvi stranac i prvi sportista kojem će biti ukazana ta čast. Lepo mi je u Bolonji, ali ko zna šta će biti za godinu ili dve", kaže Mihajlović.



Jedna od tema bio je i Zlatan Ibrahimović. On je dobar prijatelj sa Mihajlovićem i redovno se čuju telefonom.



"Zvao me je pre nekoliko dana. Videćemo šta će odlučiti na leto. Sigurno neće ostati u Milanu, ali je pitanje da li će doći kod nas ili će se vratiti u Švedsku. Ibra se prema meni ophodi drugačije u odnosu na ostale, pazi šta priča i kako se ponaša, tako je jer se opasni ljudi međusobno poznaju", rekao je Mihajlović.









Prisetio se i epizode gde je bio selektor naše nacionalne selekcije i imao je savet za Dejana Stankovića.



"Mi smo kao narod najgori za sebe. U Italiji sam cenjen mnogo više nego u svojoj zemlji. Kad me je Deki nazvao i rekao mi da postoji šansa da preuzme Zvezdu, rekao sam mu da je to dobro, Zvezda je Zvezda, ali da mora da zna u šta ide. Bio sam selektor reprezentacije što je u većini zemalja prva pozicija ispod predsednika države", rekao je Mihajlović.



"Međutim, ljudi kad te viđaju na svaka tri meseca imaju samo reči hvale i poštovanje, ali kad te vide tri dana uzastopno drugačije je, odmah imaju stav: “Ah, on je ku*ton”. Zato sam rekao Stankoviću da ne očekuje da ga neće posle mesec dana pljuvati, bez obzira na ime. Kod nas ko god pokuša da uvede nešto novo ima protiv sebe veliki broj ljudi, kao da im je drago da ti ne krene dobro. Jedini sam ja imao hrabrosti da promenim nešto i videlo se po kvalifikacijama da napredujemo. Mogao sam da ostanem, imao sam ugovor još dve godine, ali sam otišao jer atmosfera nije bila dobra. Poslednju utakmicu smo pobedili Makedoniju 5:1 i svi smo zajedno plakali u svlačionici. Nisam mogao da ostanem jer sam gubio mnogo energije na gluposti koje nemaju veze sa fudbalom", kaže Siniša Mihajlović.