Miha kaže da nije heroj, mi se ne bismo složili!

Od letos se Miha bori sa opakom leukemijom, ali bolest ne zna sa kim je ušla u klinč.



Ne da se Miha, nakon tri ciklusa hemioterapije stvari deluju daleko bolje, nedavno je u intervjuu za italijanske medije potvrdio i da je uspeo da se ugoji par kila, a da je za to najzaslužnija kuhinja njegove majke.



Ističe da nije heroj, da je normalan čovek sa svojim manama i vrlinama.



"Imao sam 13 hemioterapija u pet dana, već posle treće su sve uništili.



Prvi ciklus je bio najteži, imao sam i napade panike, koje nikada ranije nisam imao, jer sam bio u zaključanoj sobi sa filtriranim vazduhom.



Nisam mogao da izlazim i ludeo sam zbog toga. Želeo sam da razbijem prozor stolicom ali su me supruga i medicinska sestra zaustavile, dali su mi injekciju da se smirim.



Ne mislim da sam heroj, ja sam normalan čovek sa svojim vrlinama i manama. Sa ovim sam se nosio na svoj način, a svako mora da se suoči onako kako on misli da treba.



Niko ne treba da se srami bolesti i suza. Najvažnija stvar je da ni za čim ne žalite i da imate volju da živite i borite se", rekao je Mihajlović.



Govorio je u emisiji "Verissimo" na italijanskoj televiziji i o praznicima, koji su za njega bili veoma posebni.



"Bio sam bolestan i morao sam da dam snagu svojoj pordici, da su me videli tužnog bilo bi još gore. Uvek sam se trudio da budem pozitivan i da se smejem, pretvarajući se da ih ne zabrinjavam.



To je bila jedna od najtežih stvari, jer nisam uvek bio u top formi.



Bio je to jedan od najlepših Božića u mom životu, sa celom porodicom na okupu. Tu je bila i moja majka, koja je pobesnela kada sam plakao na konferenciji za štampu, ali je onda kod kuće pripremila srpska jela, koja su bila veoma ukusna i nisu bila gorka kao većina drugih jela koju sam probao.



Zahvaljujući njoj, dobio sam i par kilograma", rekao je Miha.