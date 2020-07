Miha govorio o novoj zvezdi Bolonje, zabrinut zbog pohvala

Džuvara (18) je nedelju postigao prvi gol u dresu Bolonje i pomogao ekipi da pobedi favorizovani Inter sa 2:1. On je kao migrant 2016. godine došao iz Gambije u Italiju i imao je mnogo problema da dobije dozvolu da igra. Uspeo je to 2016. godine kada je potpisao za Virtus, a zatim je godinu dana kasnije prešao u Kjevo. On je prošle godine došao na pozajmicu u Bolonju.





"Uvek sam govorio da ne gledam godine, već samo da li je fudbaler talentovan. Treba malo hrabrosti da verujete ovim tinejdžerima, ali morate da imate veru. Mislim da je to dobro za klub i za igrače. Džuvara je odigrao pet utakmica u Seriji A i postigao gol. Vi novinari nemate neke mere. Uradite sve što možete da upropastite ove igrače pre nego što uopšte počnu da igraju", rekao je Mihajlović, preneli su italijanski mediji.





"Musa mora da ostane čvrsto na zemlji i da nastavi naporno da trenira. Imaće priliku da se ponovo dokaže", dodao je srpski trener.





On je rekao i da je zabrinut zbog pohvala koje je dobio ceo njegov tim posle pobede na "San Siru".





"Bili smo očajni 25 minuta, onda smo se podigli, igrali sa više ubeđenja. Sitnice su ono što vam pomaže da pobeđujete u utakmicama. Nadam se da će igra u sutrašnjoj utakmici biti bolja, uz koncentraciju i upornost od prvog minuta i veru da možemo svakoga da pobedimo ako to uradimo. Svako malo mi zaboravimo za šta smo sposobni", rekao je Mihajlović.



Bolonja će u sredu od 21.45 igrati na svom terenu protiv Sasuola.





"Sasuolo je jak tim, imaju sjajne napadače i potroše mnogo novca u prelaznim rokovima. Oni su koncentrisani na posed lopte i presing, ali ako ne pobedimo, onda će pobeda nad Interom biti manje impresivna", naveo je Mihajlović.





Posle 30 kola u Seriji A Bolonja je deveta na tabeli sa 41 bodom.