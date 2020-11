Mig sudbine - Bizaran razlog zbog koga Abramovič nije kupio Totenhem! Da li bi istorija bila drugačija?

Kada je Roman Abramovič tražio udavaču za svoj novac, njegova prva varijanta je bio Totenhem. Švajcarski bankari su mu rekli da Arsenal nije na prodaju, što je Dejvida Dina, prvog čoveka „Gunera“ nateralo da prospe u besu supu, kada je lupio o sto. Naime, to su mu Romanovi ljudi rekli kada je sve bilo gotovo i kada su pokušavali da kupe od njega Tijerija Anrija.



Tako je ruski milijarder poznat po svojoj izjavi da u njegovoj zemlji ljudi žive prekratko i da treba što pre trošiti zarađeni novac odlučio da proba sa Totenhemom.



Klub koji je bio jedan od osnivača PL i koji je pod vođstvo Alena Šugera bio kompetitivan, ali ne dovoljno da se približi ni najvećem rivalu, „Gunerima“, a kamoli Junajtedu bio dobra kupovina. Tradicija, navijači, ne baš reprezentativan stadion, ali to nisu imali ni drugi. Vlasnik je prvi recimo osamdesetih uveo korporativne lože, ali sve to je bilo na niskom nivou, prepisano od NFL, ali bez dovoljno sredstava da se napravi kako valja.



Tek, Roman je krenuo na pregovore, ali kada je video put do „Vajt Hart Lejna“ i susedstvo prema legendi je rekao svom vozaču, „Pa ovo je gore od Omska“.







Presuda je izrečena, za one koji ne znaju, u pitanju je grad usred ničega u Sibiru, gde je oko milion ljudi raštrkano oko rafinerije nafte. Pregovori nisu odmakli daleko, na kraju Abramovič nije bio toliko zainteresovan, uz to Danijel Levi kome ćemo posvetiti članak u nekom od narednih brojeva je tvrd pregovarač.







Pregovarač koji je bio sa Romanom Abramovičem, Judžin Tenenbaum je u prvom razgovoru sa Kenom Bejtsom, vlasniko Čelsija bio jasan, žele da kupe većinski paket akcija. Iako su „Plavci“ manji klub od Totenhema, Zapadni London, njihova „fensi“ navijačka baza bili su mamac za Rusa. Dodajte na to spremnost Bejtsa da se oslobodi kluba koji je posle italijanske revolucije devedesetih uspeo da smanji jaz u odnosu na vodeće klubove, ali ne i sasvim da se približi i biće vam jasno zbog čega je mogućnost za dogovor bila znatno veća.



Levi je na drugoj strani ubeđivao Rusa da kupi 30% akcija, prosto sa tajkunima ne pregovarate tako. I Čelsi je strepeo, igračima je čak napomenuto da njihova budućnost i budućnost kluba zavisi od poslednje utakmice u sezoni. Naime, u tom meču Čelsi je u 11. maja koji neki navijači slave kao praznik dobio Liverpul posle drame. Hipija je Redse doveo do prednosti, Desai odmah izjednačio, da bi Gronkjer okrenuo rezultat. Ostalo je 2:1 i već sledećeg dana Rus je upumpao svoje milione u klub koji je osvojio četvrto mesto i kvalifikacije za Ligu šampiona.







Navodno je uticaj na odluku imao i Sven Goran Eriksen, u to vreme selektor Engleske. Njega je jedan od Romanovih savetnika pozvao i pitao da li je bolje kupiti Čelsi ili Totenhem, Šveđanim je optirao za Čelsi.



„U Čelsiju mora da promeni pola tima, u Totenhemu sve“, rekao je engleski selektor.



Te sezone Totenhem je završio kao deseti i nije otišao ni u rane letnje kvalifikacije u Evropu. Vodio ih je, za one koji se ne sećaju, trenirao ih je Glen Hodl, igrao je pokojni Bunjevčević, kao i Aćimović, Rebrov, Anderton, Cige, Rebrov, Robi Kin, Poje, Rednap, ali taj tim nije napravio ništa.







Uvek će ostati pitanje šta bi se desilo da je Roman kupio Totenhem, ali nije, Čelsi je izrastao u silu, a Spursi su osvojili samo Liga kup pre 12 godina. Ali sada na klupi imaju Murinja koji je počeo revoluciju u Čelsiju, bio u dva navrata na klupi „Plavaca“ i ima motiv do neba protiv bivšeg učenika Lamparda.