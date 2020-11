"Mi smo u Ligi šampiona"? Puštaj razglas u gluvo doba noći!

Nakon što je Ren izborio premijerni plasman u Ligu šampiona, rešili su da probude komšiluk. Naime, stanovnici su se suočili sa 20-minutnom himnom LŠ. Prethodne večeri je Sevilja eliminisala Vulvse u LE, pa je to značilo da Ren ide u elitu. Održali su malu privatnu proslavu, verovatno se i zapili, pa je nekome palo na pamet da u tri ujutru pusti himnu preko klupskog razglasa.



Malo ko se ljutio, jednom se dešava, u ovom gradu u Bretanji Ren je deo snažnog lokalnog identiteta, svuda ćete primetiti keltska obeležja, a „Roažon Park“ je praktično sav u tim simbolima na tribinama iza gola.



Ono što malo ljudi zna je da su vlasnici kluba najbogatiji ljudi na svetu. Tačnije vlasnik Prade i velikog broja drugih modnih brendova Fransoa Pino je u prva tri čoveka sveta po bogatstvu, oko 80 milijardi dolara, toliko vredi njegova Artemis grupa. Posle pandemije je pao na treće, pretekao ga je vlasnik Amazona, ali ne menja stvar, Ren je u rukama jednog od najbogatijih ljudi na planeti. Samo, ako ćete očekivati trošenje novca poput Arapa, od toga nema ništa, porodica Pino kao simbol kluba vidi akademiju koja izbacuje igrače kao na traci. Oni su sposobni da odbiju svaku ponudu, kao recimo Realovu za Kamavingu, ali će svakako pre ili kasnije prodati igrača većim klubovima.



Sinovi ubeđuju tatu Pinoa da kupi Milan, ali je to poslovni potez, kako bi napravili stadion u modnoj prestonici i okružili ga svojom robom. No, to je biznis, Ren je kažu ljubav.



Od Fransoe Pinoa, medijima je zanimljiviji sin Fransoa Anri i to zbog braka sa Selmom Hajek. Lik ima ukus, zabavljao se sa Lindom Evanđelistom, mitskom manekenkom. Vodi poslove, redovan je na tribinama, a porodica je Ren kupila 1998. Tek prošle godine osvojili su prvi trofej, kup Francuske.



Ali, za njih je važniji lokalni identitet i fudbalska škola, na čemu im navijači ponekad zameraju. Ovaj trening centar je u poslednjoj deceniji daleko najbolji među inače odličnim francuskim akademijama, izbacili su osim Kamavinge, Brahimija, Osmana Dembelea, Musu Sova, Dukurea, M’Vilu, i ranije Viltora koji je legenda kluba iz Bretanje, kao i Žimija Brijana.



Ne može se reći da porodica Pino nije ulagala, recimo da su krajem veka za 20 miliona (Figo je koštao 60) kupili Lukasa Severina, Brazilca iz Atletiko Paranaensea, da su u novom veku u prvoj deceniji pet puta igrali kup UEFA, ali da su doživeli i najteži poraz u istoriji. Naime 2009. su bili ogromni favoriti protiv Gengana, regionalnog rivala i pored toga što su vodili, primili su dva gola i izgubili trofej. Pet godina kasnije ih je u finalu tukao ponovo Gengam, da bi PSŽ pao 2019. u onom čuvenim meču kada je Nejmar zbog uvreda zaradio suspenziju. Bretonci su dobili šampiona na penale, ali to je bio uvod, plasman u Ligu šampiona je kruna posle više od dve decenije.



Navijači su većinom miroljubivi, rasizmu nema mesta, ali problem prave oni koji ne žive u Renu, već u Parizu ili Lionu, tu ima ekstremističkih elemenata. Porodica Pino ne može da spreči da se pojave na gostovanjima i ne priznaje ih kao zvanične grupe navijača.



Ren je u top pet, posle ne baš sjajnih igara u ovoj sezoni, ali problem su dva fronta odnosno odricanja koja traži LŠ. U dosadašnja tri kola imaju jedan remi, sve što im čini se ostaje je borba sa Krasnodarom za treće mesto i proleće u Evropi. Stiže Čelsi, neće biti lako, izgubili su u Londonu, ali čini se da bi im i bod mnogo značio u ovom meču.