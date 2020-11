Mesijevih pet uslova za najvažniji ugovor u karijeri!

Lionel Mesi je letos svim silama pokušavao da napusti Barselonu, ali se situacija promenila odlaskom Hosepa Marije Bartomeua.



Najgori predsednik u istoriji kluba konačno je odlučio da napusti Kamp Nou, nakon pet godina, pa će Barselona do kraja godine dobiti novu upravu.



Upravo ona može da u potpunosti preokrene situaciju, jer Mesi nije isključio da potpiše novi ugovor sa Barsom.



Kako je prenela španska Marka, Mesi će konačnu odluku o ostanku doneti nakon što sazna odgovore na sledeća pitanja:



Ko će biti novi predsednik Barse?

Ko će biti novi sportski direktor?

Ko će biti novi trener, ako Kuman ne ispuni očekivanja?

Kakva će biti politika kluba?

Kakva će biti forma trenutne ekipe do kraja sezone?









Prema brojnim anketama, jedine izgledne šanse imaju Vikfor Font i bivši predsednik Đoan Laporta. Prvi obećava povratak legendi, Ćavija vidi kao trenera, Đordija Krojfa kao sportskog, a Karlesa Pujola kao tehničkog direktora i nema dileme da bi ta kombinacija zadržala Mesija u klubu. Takođe, Font je najavio oporavak La Masije, povratak Barsinom identitetu i nasleđu Johana Krojfa.



Slične stvari obećava i Đoan Laporta, koji je na čelu kluba bio od 2003. do 2010. godine. Ipak, on je navodno kontaktirao Mateua Alemanija, bivšeg direktora Valensije, koga vidi kao svoju desnu ruku, te obećava novac za dolazak Davida Alabe, i to je sve što je do sada poznato.



Utisak je da bi Mesi sada radije ostao, Barsu čeka novo poglavlje, ova sezona je tranzicija, ali nikako ne želi da je "baci", iako zna da je Ligu šampiona praktično nemoguće osvojiti sa gotovo istim timom kao prošle sezone.



S druge strane, Mančester Siti nije pokazao da je u vrhu, tim Pepa Gvardiole ne blista ove sezone, a takođe ni Katalonac još uvek nije potpisao novi ugovor, koji mu ističe na leto...







Mesi želi da donese najbolju moguću odluku, jer je jasno da će ovo biti poslednji njegov ugovor u karijeri, u prevodu, ako ga potpiše, ostaje u Barsi do kraja, u suprotnom, ne sme ni da pogreši sa izborom ako odluči da ode...