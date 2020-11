Mesijev poslednji video slama srce navijačima Barse!

Lionel Mesi nikada nije bio ovoliko nesrećan u svojoj Barseloni.



Svi znamo da su Mesi i Barsa povezani više nego bilo koji igrač sa jednim klubom, ali Argentinac je sada pred tačkom pucanja.



Taložilo svega i svačega tokom Bartomeuove ere, Mesi je uporno upozoravao da sportski projekat propada, Barsa se srozala i teško da može da se oporavi preko noći.



Mesijev poslednji video, sa jučerašnjeg treninga, pokazuje koliko mu nije ni do čega. Kao što to ponekad možemo da primetimo i na terenu, da je nemotivisan i usamljen, to pokazuje i ovaj snimak.



Odlaskom Luisa Suareza, pa i Artura Vidala koga je brzo zavoleo, Mesi je ostao sam, i bez ijednog bliskog prijatelja u svlačionici.



Ako se pitate kako izgleda jedan nesrećni igrač, i to jedan Mesi u jednoj Barsi, onda je to možda ovako. Nažalost, navijačima Barse se plače kada vide ovako nešto, društvenim mrežama se proširio ovaj video sa emotikonom slomljenog srca, bolji opis i ne treba...