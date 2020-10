Mesijev kišni ples, odlični Kutinjo - Barsa maksimalna!

Barselona je stigla do prednosti već u 11. minutu utakmice. Tada je ekipa Ronalda Kumana kružila oko šesnaesterca Selte, Buskets je probao da lobom napravi probleme domaćinu, a nakon intervencije odbrane Selte lopta stiže do Kutinja koji potezom rešava problem, uposlio je Fatija koji ne greši za 0:1. Tok utakmice je mogao biti promenjen nakon 42. minuta kada je glavni sudija Karlos Del Sero odlučio da pokaže drugi žuti karton Klemenu Lengleu zbog udarca u protivnika. Verovatno prestrogo, igrač Selte nije ni pao na zemlju.Ipak, to nije sprečilo Barselonu da nastavi sa dobrom igrom.Kiša je bila sve jača i jača, a Barsa sa igračem manje je stezala obruč oko gola Selte i postigla gol već u 51. minutu. Majstorija Mesija, za uživanje. Kutinjo je mogao da dodatno povisi prednost, ali nije iskoristio šansu kada mu je odbranio udarac Viljar, a na drugoj strani pretio je Nolito, potom i Baeza Perez.Na samom kraju utakmice je upravo Nolito bio najuporniji da postigne gol, pokušavao je na sve moguće načine, ulazio je i u šanse, ali gola u mreži Ter Štegena nije bilo.