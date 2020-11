Mesija posle 15 sati dočekao šok na aerodromu, da li je ovo kap koja je prelila čašu? Odlazak već u januaru?

Novi problemi, Mesiju se sve skupilo, ali da li je ovo kap koja će preliti čašu?



Naime, nakon što je prokomentarisao izjave bivšeg Grizmanovog agenta da mu je dosta da za sve u Barseloni bude kriv, na aerodromu ga je dočekalo neprijatno iznenađenje.



Posle 15 sati leta iz Južne Amerike sačekali su ga poreski inspektori.



"Ovo je smešno", gorko je rekao Argentinac.



Bivši Grizmanov agent Olhats tvrdi da je Mesi diktator, da zavodi pravila u klubu, a da je priča o odlasku prošlog leta bila samo način da demonstrira silu i pomeri upravu.



Ipak, u katalonskim medijima tvrde da je Argentinac ozbiljno ljut na sve i svakoga, da mu je zaista dosta svega. Moglo bi se desiti da u januaru zatraži da ga puste, ali klub to neće učiniti iako do isteka ugovora ima pola godine i izgubili bi ga bez obeštećenja.



Leo Mesi i dalje ima samo jednu opciju, Siti, Englezi spremaju novac, njegov dolazak bi automatski značio i ostanak Pepa Gvardiole koji ima ugovor takođe do juna. Navodno bi Barsa pristala na neku sumu od 50 ili 60 miliona, kako bi olakšala ogroman dug, ali i otvorila prostor u budžetu za plate.



Ali, ko bi se usudio da proda Mesija?



Kandidat za predsednika Viktor Font kaže da je ekonomska situacija kritična, on se nada da bi dolazak nove uprave mogao da natera Argentinca da se predomisli, ali ogroman problem je novac.



Mesi je inače, pošto je morao da odgovori na pitanja poreskih inspektora, vidno besan otišao kući, odvezla ga je supruga Antonela Rokuco.



Pitanje je u kakvom će posle maltretiranja i dugog puta biti stanju u subotu protiv Atletika na "Vandi" u derbiju Primere.