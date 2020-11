Mesi više nema alibi, teren je problem? Strašan pogleda u budućnost Barse...

Madridski mediji smatraju da je glavni problem Barselone Mesi, ali ne samo van terena, već na njemu.



On je izgubio čak 23 lopte sinoć na "Vandi" protiv Atletika, tokom čitavog meča delovao nemoćno, što se itekako odrazilo na njegov tim.



Nije dao odlučujući gol na strani u čitavoj 2020. a njegovi problemio su sve veći. Da li se to što je nezadovoljan odražava na igre na terenu, jer mnogi smatraju da je potrošio opravdanja. Nema više Bertomeua, Abidala, Setijena, ponestaju mu razlozi da bude nesrećan.



"AS" smatra da je Leo potpuno van forme, da nije lider i da će strašna povreda Pikea stvari učiniti još težim. Analizira se čak i njegov govor tela, kao da jedva čeka da ode. List ide predaleko, smatra da je za Barsu bolje da ga proda i da šansu pruži mladima i podseća da su tako pomerili i Ronaldinja kako bi Mesi imao više prostora.







Samo, otpisivati Mesija je glupo, prvo radi se o jednom od najboljih igrača svih vremena, drugo, čitav tim je u lošoj formi, dešavaju im se neverovatne greške, mnogi smatraju da je Barsa odigrala samo jedan dobar meč čitave sezone, onaj protiv Juventusa u Torinu, ali pitanje je koliko je i to merilo, Italijani su bili bez Ronalda.



U katalonskoj štampi smatraju da je Dembele bio jedini koji se trudio u Madridu, a zna se da njegov voljni momenat nije baš jak, to više govori o drugima. Niko ne zna šta je Mesiju u glavi, kakva će biti njegova odluka i to opterećuje klub.









Da kažemo par stvari o Pikeu, samo dve solucije su, jednna da je izbegao najgore, i da bi par meseci mogao da bude odsutan. U slučaju da je povreda teža, moraće kao i Fati na operaciju, što s obzirom na njegove godine znači verovatno odsustvo do kraja sezone.



U situaciji kada su i ostali povređeni kada je Lengle jedini štoper kome veruje Kuman, Pikeova povreda je došla u najgori čas. Sada je još jasnije da će Barselona morati da reaguje i da kupi štopera u januaru.