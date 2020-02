Mesi u Italiji - samo jedna pobeda i samo dva gola...

Barselona večeras gostuje Napoliju na San Paolu, a u centru pažnje je Lionel Mesi.



Ako nekoga porede sa Maradonom, onda je to Mesi, ako negde vide Maradonu kao boga, onda je to u Napulju. Stoga, nije ni čudo što su večeras sve oči uprte u Lea Mesija.



Ipak, njegova statistika protiv italijanskih timova, na gostovanjima, nije obećavajuća. Naprotiv, razočaravajuća je, jer je Mesi postigao samo dva gola u Italiji i zabeležio samo jednu pobedu. U oba slučaja, to je učinio na San Siru, na kome je postigao oba pogotka, uz jednu pobedu od 3:2 i remi od 1:1 i to još 2011. i 2013. godine.



Barsa je u eri Lea Mesija igrala 15 utakmica u Italiji, ima četiri pobede, šest remija i pet poraza, a sa njim na terenu ima još lošiji skor - 1-5-4.



Verovali ili ne, Barsa je bolje prolazila bez Mesija, kao na primer jesenas kada je golovima Karlesa Pereza i Ansua Fatija slavila protiv Intera rezultatom 2:1.



Neki od rezultata u Italiji koje izdvajamo jesu najbolniji porazi od Rome 2018. godine (3:0), Juventusa sezonu pre (3:0), te onaj od Murinjovog Intera 2010. kada je bilo 3:1, u osmini finala 2013. bio je bolji i Milan 2:0...