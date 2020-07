Mesi "smenjuje" trenera, Setijen svestan da samo jedna stvar može da ga spasi u narednih par dana!

Posle istupa Lea Mesija i ponovljenih kritika na račun tima posle gubitka titule, sve je izvesnije da je Kike Setijen na ivici.



"Ispašćemo od Napolija, ako budemo igrali ovako", rekao je Mesi koji je nekoliko puta kritikovao trenera zbog igre. Setijen nije u najboljim odnosima sa vodećim igračima svlačionice, mada ima podršku kluba. To ne znači ništa, katalonski mediji smatraju da se pita Argentinac.



"Ne znam da li ću voditi tim u Ligi šampiona, nadam se, ali odluka nije u mojim rukama", rekao je razočarani Kantabrijac.



On je svestan da jedino može da ga spase nedostatak alternativa. Barsa ima tri nedelje do revanša protiv Napolija, ima 1:1 iz Italije i favorit je za plasman na fajnal ejt. Ali, ovako kako su igrali protiv Osasune, ali i posle restarta, jasno je da nemaju šta da traže u trci za titulu prvaka Evrope.



Ćavi ostaje van domašaja, prvo jer čeka promenu rukovodstva, drugo u svađi je sa Abidalom, treće, neće vruć krompir na kraju sezone. Iz ove perspektive, smena Valverdea bila je velika greška, on se neće vratiti, već se izgleda dogovorio sa Valensijom i čeka novu sezonu.







Kuman ne želi da napusti klupu Holandije, Poketino ne želi da trenira Barsu, iako ga prijatelji nagovaraju, jer neće izdati Espanjol.



Ostaje eventualno da se nađe rešenje u domaćim redovima, tačnije da klub do kraja sezone, kao šok terapija preuzme trener "B" tima, Havi Pimienta, ali to je takođe veliki rizik. Danas mediji prebiraju po slobodnim trenerima, Alegri bi verovatno prihvatio ponudu, da odmah preuzme Barsu, ali to bi značilo da potpiše višegodišnji ugovor, u Kataloniji smatraju da on nije trener za stil igre "Blaugrane".



Kada se sve sabere, šta god Barsa da učini kajaće se, navijači upiru prstom u Abidala i Bertomeua, ako svlačionica ostane protiv trenera, njihova podrška neće spasiti Setijena.