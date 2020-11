Mesi se pita - šta to beše gol iz slobodnog udarca?

Kapiten Barselone Lionel Mesi baš nema sreće ove godine sa slobodnim udarcima, što mu je do skora bilo jedno od jačih oružja.



Barselona je posle pobede protiv Juventusa u Ligi šampiona, nastavila sa prosipanjem bodova u prvenstvu odigravši samo 1:1 protiv Alavesa.



Mesi je na meču odigranom u subotu uveče produžio agoniju iz slobodnjaka.



Statistika nekad ne znači ništa, ali u ovom slučaju je neumoljiva.



Mesi je u prethodnih 45 utakmica pokušao iz prekida van 16 metara čak 41. put.



Učinak je sramotan - svega jedan pogodak i to protiv Osasune u junu.



Podsetimo, Barselona ja nakon novog neuspeha došla u poziciju da već posle osam kola zaostaje za Realom dvocifreni broj bodova.



To će se desiti ukoliko kraljevski klub bude uspešan na gostovanju Valensiji.