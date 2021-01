Mesi ponovo u timu

Kapiten Barselone Lionel Mesi vratiće se u tim za predstojeću utakmicu protiv Ueske u španskom prvenstvu.



Trener Barselone Ronald Kuman rekao je danas da je Mesi "spreman, srećan i da jedva čeka da igra".



Mesi je propustio prošlu utakmicu protiv Eibara (1:1) zbog problema sa skočnim zglobom. Barselona će u nedelju uveče igrati na gostovanju protiv Ueske, u 17. kolu španskog prvenstva.



Mesi nije igrao od 22. decembra i utakmice protiv Valjadolida, u kojoj je Barselona pobedila sa 3:0. On je u tom meču oborio rekord Pelea po broju postignutih golova za jedan klub. Argentinac sada ima 644, a legendarni Brazilac 643.



Mesijev ugovor ističe na kraju sezone, a on od 1. januara može da pregovara sa drugim klubovima o transferu. On je nedavno rekao da će tek na kraju sezone odlučiti o daljim koracima u karijeri.



Kuman je rekao da na njegovu ekipu ne utiče mogući odlazak jednog od najboljih fudbalera u istoriji.



"Mesi je rekao da još ne želi da donese odluku i mi to moramo da poštujemo. On je slobodan da se bavim tim pitanjem i da odluči šta želi. Oduvek je pokazivao da želi da uradi najbolje za ekipu i da pobedjuje. Mislim da nema problema ako sada ne želi da odluči. Nismo nervozni ni zabrinuti", naveo je Kuman.



Barselona je trenutno šesta na tabeli u Primeri, a Mesi je njen najbolji strelac sa 10 golova u 18 utakmica ove sezone.