Mesi krivac zbog Kutinja?

Kutinjo je zamenio Liverpul Barselonom početkom 2018. godine u transfer vrednom 160 miliona evra. Ipak Brazilac se nije snašao najbolje na "Nou Kampu" te je ove sezone prosleđen na pozajmicu u Bajern Minhen.



Bivši igrač Katalonaca Ronald de Boer smatra da u slabim partijama Kutinja ima i uticaja od strane Lea Mesija.



"Kutinjo je bio igrač oko koga se sve vrtelo u Liverpulu, svaka lopta je išla njemu. Praktično isto što Mesi radi u Barseloni. Stvar je u tome kada sve radi kako treba to je mašina. Ako jedna stvar ne valja u redu je, mogu da podnesu to, ali ako dva igrača sličnih karakteristika i ako obojica žele svaku loptu onda možete videti ranjivost tog tima"



"Mislim da smo upravo to videli u Barseloni. Samo jedan može da radi sve to a to je Mesi. Tim se navikava i ako se morati adaptirati na takva dva igrača onda je teško. Kutinjo je neverovatan igrač, ali nekad nije pravi deo za puzlu i mislim da bi u drugom klubu bio bolji. Ne znači ovo da je on loš igrač. Ne znači da niste veliki igrač ako ne možete igrati za Barselonu", izjavio je De Boer za Liverpul Eho.









Kutinjo se neće zadržati ni među Bavarcima, spekuliše se o povratku u Premijer ligu, ali ne na "Enfild" već na "Sent Džejms park" u ruke novopečenih bogataša koji će otkupiti Njukasl.