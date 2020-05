Mesi kao Džordan, da li je ovo njegov "Last Dance"?

Ovih nedelja smo mogli da pogledamo dokumentarnu seriju o uspesima Čikago Bulsa i Majkla Džordana. Dokumentarac je upio pažnju velikog dela sportske javnosti, tako je bilo i sa Lukasom Biljom. Fudbaler Milana već vidi 'nastavak', samo što bi umesto Džordana glavna uloga pripala njegovom sunarodniku - Leu Mesiju.



"Završio sam Poslednji ples pre neki dan, bilo je odlično. Nateralo me da se zamislim, nadam se da ćemo u narednih par godina videti nešto slično sa našim fenomenom. Možemo naučiti brdo stvari o njegovim rutinama. Vi ga vidite kako trenira i igra utakmica, ali mnošto drugih stvari se dešavaju na dnevnom nivou koje ne znamo, kao sa Džordanom u seriji"



Leo Mesi je na klupskom nivou osvojio sve što se osvojiti može, ali na reprezentativnom nivou nije takav slučaj. Argentinac je gubio i finala Kopa Amerika, ali i Svetskog prvenstva.



"Scena koju bih voleo da vidim u budućnosti jeste poput one kada Džordan grli trofej i plače. Voleo bih to da vidim sa Mesijem i trofejom Svetskog prvenstva. To bi želeo da vidim. Znam šta bi to predstavljalo za njega i Argentince"











"Zašto osoba mora da pati toliko? Na poslednjem prvenstvu, videti kako je eliminacija uticala na njega, tada je trenutak kada pitate sebe zašto? To je ostalo sa mnom. Ne samo na terenu, već i van. Boli me kada vidim koliko pati, pitam se zašto mora tako. Molim se Bogu da ga vidimo sa 'boginjom' na narednom Svetskom prvenstvu", izjavio je Bilja za FM 94.7.



Mesi je ušao u svoju 33. godinu, naredno prvenstvo u Kataru bi mogla biti i poslednja šansa za toliko željeni trofej.