Mesi: "Jedva čekam Napulj, ne smemo da pravimo gluposti!"

Fudbaler Barselone Lionel Mesi rekao je da jedva čeka da zaigra na stadionu San Paolo i da je uzbuđen zbog utakmice sa Napolijem u Ligi šampiona.



Mesi je rekao da mu je bivši saigrač iz reprezentacije Argentine Ezekiel Laveci pričao o iskustvu igranja u Napulju i dodao da jedva čeka to da iskusi.



"Dugo sam želeo da odem na taj stadion, ali nikada nisam imao priliku. Konačno, došao je taj trenutak i jedva čekam da vidim kako je tamo, čak iako je sada drugačije. Stadion je obnovljen, ali su u klubu i drugi igrači", rekao je Mesi za španske medije.



Barselona će 18. marta igrati na gostovanju protiv Napolija, prvu utakmicu osmine finala Lige šampiona.



"Tamo je lepo igrati. Ljudi su strastveni i ludi za fudbalom. Neki moji bivši saigrači su igrali tamo i pričali o tome. Rekli su mi da ljudi u Napulju žive za ovo i veoma sam uzbuđen što ću tamo igrati", dodao je Mesi.



On je upozorio saigrače da moraju da održe koncentraciju tokom cele utakmice i rekao da tim mora izbegne glupe greške, koje su Barselonu koštale u prošlosti.



"Naša igra mora da bude stabilna ako želimo da prođemo dalje. Moramo što pre da primenimo nove stvari koje radimo na treninzima. Moramo biti pouzdaniji i ne smemo da pravimo glupe greške kao one na utakmicama u Rimu ili protiv Liverpula. Moramo da vodimo računa o svakom detalju, pošto je u Ligi šampiona svaki detalj presudan i treba da damo sve od sebe kako bismo pobedili", rekao je Mesi.