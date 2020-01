Mesi izabrao top 5 igrača na svetu, dvojice stvarno najboljih, nema!

Leo Mesi nema dileme, on i Kristijano Ronaldo su najbolji igrači na svetu. Ali da ne pričam o sebi, a i o njemu, on je klasa, znao sam kakve će probleme imati Real, davao je 50 golova po sezoni. To između mene i njega je zdravo rivalstvo.



On je pomenuo Džordana koji je imao rivale u košarci, ali i veliki rivalitet Sene i Alena Prosta.



"Uvek je bilo sjajno igrati protiv Kristijana, to su teški mečevi, ali najbolje što fudbal može da ponudi i najbolja reklama za igru", dodao je Argentinac.



A onda je napravio svoju top 5 listu.



"Sebe i njega ću da izuzmem, najbolji su Mbape, Nejmar, Kun, Azar i Luis Suarez", rekao je Argentinac.



Ima jasno dosta i pristrasnosti, trojica od petorice, Nej, Aguero i Suarez su mu najbolji prijatelji u svetu fudbala.