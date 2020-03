Mesi izabrao 15 zvezda u usponu, u superlativu i o Luki Joviću!

Kada Leo Mesi daje intervju, svi ćute i slušaju i posle čitaju netremice, jer, svi znamo, to se ne događa tako često, Argentinac uvek ima šta da kaže.



Sada je tema bila nikad zanimljivija, jer je analizirao najtalentovanije mlade igrače širom sveta, a među njima i našeg Luku Jovića.



Mesi je za renomiranu medijsku kuću iz Brazila, O Globo, odgovarao na pitanja o sledećim igračima:



Luka Jović



"Magičan igrač koji nemoguće čini mogućim."



Trent Aleksander-Arnold



"Kompletan igrač. On je budućnost, impresivan bek."



Kristijan Pulišić



"Ima odličan balans i agilnost."



Mejson Maunt



"Nakon što sam ga gledao kako igra, video sam da poseduje potencijal da postane jedan od najboljih."



Fil Foden



"On čini neverovatne stvari na terenu, zaista je ogroman talenat."



Džejdon Sančo



"Njegova sposobnost da pređe defanzivce je neverovatna."



Kai Haverc



"Njegova odlučnost kada je ispred gola je impresivna za tako mladog igrača."



Eder Militao



"Veliki talenat, žestok takmičar."









Husem Auar



"Uvek smiren sa loptom u nogama i ima odlične tehničke mogučnosti."