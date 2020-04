Mesi i Ronaldo zajedno? Dokument i obećanje stopirali da istorija bude drugačija!

Ramon Kalderon je bio veoma uspešan predsednik, ali ga nekako nikako nisu cenili dovoljno za sve što je uradio za Real Madrid.



Eto, poređenja radi, Real Madrid je sa njim na čelu od 2006. do 2009. godine osvojio dve titule u La Ligi, koliko ih je i kasnije osvojio sa Florentinom Perezom u čitavoj jednoj decenije. Istina, Perezov Real je osvojio čak četiri Lige šampiona, ali utisak je da je Kalderon uvek bio potcenjivan, a ne treba zaboraviti da je on najzaslužniji čovek čak možda i za te četiri LŠ, jer je direktno zaslužan za transfer Kristijana Ronalda!



Ovo nije priča poznata od juče, zna se da je Ronaldo dobio ponudu Barselone, koja je u tom trenutku na levom boku imala vremešnog Tijerija Anrija, ali je Portugalac odlučio da ispuni dato obećanje - Ramonu Kalderonu!



"Svi znaju da je ta operacija "Ronaldo" vođena još u sezoni 2007/08, kada sam dobio njegovo obećanje da će doći u Real Madrid bez obzira na sve. Bilo je teško pregovarati sa Mančester Junajtedom, ali srećom, imao sam potpisan dogovor sa Ronaldom. On je od prvog trenutka bio veoma odlučan u nameri da dođe u Real Madrid. Prilika kakvu sam mu ponudio i uloga koju bi dobio, bila mu je od izuzetnog značaja", prisetio se Kalderon.









Prema njegovim rečima, Aleks Ferguson je na sve načine pokušavao da proda Ronalda Barseloni, koja je takođe poslala ponudu.



"Prvo, Ferguson nije želeo da proda Ronalda, a naročito ne u Real Madrid, koji mu je oduvek bio najveći rival u Evropi. Strahovao je da bi Ronaldo sa Realom mogao da ponovi sve uspehe koje je ostvario sa njegovim Junajtedom. I tako je Ferguson odlučio da se okrene Barseloni. Barsa je bila oduševljena takvom prilikom, ali je Ronaldo sve zaustavio. Rekao je da neće prekršiti obećanje koje je dao Real Madridu. Uostalom, ja sam imao i papir koji je to dokazivao. To je bio dokument između Real Madrida i Kristijana Ronalda po kom bi onaj ko prekrši dogovor morao da plati 30 miliona evra oštećenoj strani. Međutim, o njemu nikada nije ni moralo da se priča, jer je Ronaldo sve vreme želeo samo u Real Madrid", zaključio je Kalderon.



Ostalo je istorija, Ronaldo je leta 2009. godine stigao u Real Madrid za rekordni transfer od 96 miliona evra. Osvojio je sve moguće trofeje, među kojima pomenute četiri titule u Ligi šampiona i dve La Lige.



Tog leta, Florentino Perez je pobedio na izborima, vratio se i u istom prelaznom roku, pored Ronalda, doveo i Karima Benzemu, Kaku, Ćabija Alonsa i Alvara Arbelou.





E sada, za trenutak zamislite, da Ronaldo nije prekrišio obećanje, da nije postojao taj ranije potpisani dokument, i da su od leta 2009. godine Ronaldo i Mesi zaigrali zajedno?





Da li bi tada hemija bila ista, da li bi Pepova Barsa bila jednako jaka... i još milion pitanja na koja nećemo dobiti odgovor...