Mesi i Ronaldo dobili zanimljivu ponudu - iz Belorusije!

Pisali smo o tome juče, Aleksandr Hleb, najpoznatiji beloruski fudbaler u istoriji, dao je intervju za britanski San u kom je opisivao šokatnu situaciju u svojoj zemlji.



Kao što ste možda čuli, Belorusija je jedina zemlja u Evropi u kojoj se narod ponaša kao da u svetu ne vlada pandemija koronavirusa. Fudbal se igra, i to pred navijačima, proteklog vikenda odigrano je prvo kolo, i kako stvari stoje, ne nameravaju da prekinu bilo šta u zemlji zbog opakog virusa.



Zbog toga, Aleksandr Hleb se našalio i pozvao Lea Mesija i Kristijana Ronalda da dođu da igraju u Belorusiji.



"Sada ceo svet gleda mečeve beloruske lige. Kada je NHL suspendovao takmičenje, mnogo hokejaša je otišlo u Rusiju da igra. Možda bi Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo mogli da dođu u Belorusiju kako ne bi ispali iz forme", rekao je kroz polušalu Hleb, koji je još kako zabrinut za svoj narod.



Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko savetuje narod da pije vodku i ide u saunu jer to ubija virus i kaže da će se fudbal igrati sve dok je virus pod kontrolom, kao što je do sada...