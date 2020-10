Zanimljiva statistika Lige šampiona, da li ste znali da su samo dvojica igrača uspeli da u 16 sezona zaredom postignu gol u Ligi šampiona?Jedan je Lionel Mesi koji je to učinio u prethodnom kolu, a drugi jeste Karim Benzema koji je to učinio večeras.Obojica su u 16 sezona postizali makar po gol.Ronaldo je i dalje na 15 sezona i neće to promeniti u ovom kolu pošto je i dalje zaražen koronavirusom.