Menadžer najavio veliki potpis u Čelsiju, ništa od Juventusa!

Navodno postoji interesovanje za fudbalera Čelsija Žoržinja i to od strane Juventusa.



"Čitao sam to, nikada nisam bio u kontaktu sa njima. Ni sa Sarijem, ni sa Paratićijem. Niko me nije zvao na razgovor oko Žoržinja", rekao je njegov menadžer Žoao Santos.



"Danas ništa ne znam o njegovoj situaciji. On je veoma srećan u Londonu, a tamo pokazuje svoju vrednost i ima još tri godine ugovora", rekao je on.



"Zapravo, u julu postoji mogućnost da počnemo pregovore sa Čelsijem oko produžetka ugovora. Ne znam koja je strategija Juventusa, ali to su naši planovi za budućnost", rekao je on.



Dakle, očekujte njegov ostanak u dresu Čelsija i naredne sezone.