Megvajerova ispovest - "Bio sam u strahu sve vreme, mislio sam da smo kidnapovani!"

Megvajer je u Engleskoj gde je i sačekao kraj suđenja u Grčkoj gde je dobio kaznu od 21 mesec zatvorske kazne koja je odložena za tri godine a advokatski tim se i žalio te nam sledi i ponovno suđenje.



Sinoć je seo sa Danom Roanom, glavnim za sportsku rubriku u BBC. Kapiten Junajteda se u par trenutaka i zagrcnuo, videlo se da mu je teško dok je pričao o situaciji kada su dva muškarca napali njegovu mlađu sestru Dejzi. Defanzivac je priznao da je pokušao da pobegne sa lisicama na jednoj ruci, Englez nije verovao da su bili uhapšeni pošto policajci nisu bili dovoljno prepoznatljivi .



"Ne osećam potrebu nikome da se izvinim. Izvinjenje je kada uradite nešto loše. Ne želim ovo nikome. Očigledno situacija nije prijala jednom od najvećih klubova na svetu, kajem se što sam provukao klub i navijače kroz ovo, ali nisam uradio ništa loše. Našao sam sebe u situaciji koja se može desiti svakome bilo gde"



"Udarali su me dosta po nogama. Pričali su mi kako mi je karijera završena, kako neću nikada više igrati fudbal. Nisam ni mislio o tome. Bio sam u panici, strahu. Strahovao sam za svoj život", opisao je situaciju Megvajer tokom hapšenja.



Mnogi mediji navode da će Junajted prevaliti i skinuti traku dosadašnjem kapitenu.



"Ogromna je čast biti kapiten Junateda - nešto na šta sam veoma ponosan. Ogromna je privilegija igrati u klub a tek biti kapiten. Nije na meni da donesem tu odluku, klub je bio uvek pun podrške prema meni. Zahvaljujem im zbog toga", izjavio je Megvajer.





Sled događaja iz Megvajerovog ugla izgleda ovako. Bili su na odmoru, zajedno on, verenica, sestra Dejzi, brat, njegova devojka i još dva prijatelja sa njihovim devojkama. Bili su na žurci u Mikonosu kada su poslali poruku svom vozaču minibusa da dođe i odvede ih kući. Minibus je kasnio preko 20 minuta, Megvajer priznaje da je grupa bila umorna i želeli su da se vrate kući.



Dva muškarca su prišla Dejzi i posle kraćeg razgovora Megvajerova verenica je videla mlađu sestru štopera kako koluta sa očima te se i onesvestila. Tada je nastala buka, gužva i vriska kada su se tri Grka, ležerno obučeno, umešali. Bilo je bez udaranja samo sa vikom, Megvajer priznaje da su Grci želeli da smire situaciju, ali su u tome bili malo agresivniji.



Minibus je stigao, po rečima Engleza tada prestaje sve. Rekli su vozaču da vozi u vilu a potom i bolnicu, ali se Dejzi, sestra, brzo oporavila. Minibus je vozio desetak minuta i stao pored puta zbog osam muškaraca koji su opkružili bus.



Vrata se otvaraju a Megvajera i prijatelja izbacuju iz vozila. Tada je štoper pomislio da je u pitanju otmica, Megvajer i prijatelj su trčali niz put kada je on pozvao svog agenta u pomoć preko grupe na VacApu. Ipak muškarci su ih opkolili kada su planirali da se vrate ka busu kada je usledilo hapšenje i povici da će Megvajeru završiti karijeru.



Ovaj iskaz se ne poklapa sa izveštajem grčke policije gde tvrde da su Megvajer i prijatelji napadali verbalno i fizički policijske službenike na terenu.



Priča u Mikonosu ima dve potpuno različite verzije, jasno da ovo nije kraj peripetijama. U međuvremenu Vejn Runi, Džejms Medison i mnogi drugi fudbaleri su iskazali podršku kapitenu Junajteda.



