Megvajer izjavom o spornom detalju dodatno uzburkao strasti!

Mančester Junajted pobedio je večeras Čelsi u Londonu rezultatom 2:0, a u centru pažnje bio je Hari Megvajer, kao i sudija Tejlor koji je doneo nekoliko sumnjivih odluka.



Jedna među njima dogodila se sredinom prvog dela igre, kada je Megvajer nogama šutnuo Bačuaija u međunožje, ali je posle utakmice objasnio da to nije učinio, odnosno da je imao samo najbolju nameru.



"To je bila samo moja refleksna reakcija, da ispružim nogu i da ga zadržim ako krene da pada na mene. Očigledno je da to na televiziji izgleda mnogo gore nego što je bilo zapravo, ali to je bila moja prirodna reakcija. Uopšte nisam imao nameru da ga udarim. Samo sam želeo da budem spreman da ga zadržim nogama ako krene da pada na mene. Kasnije sam mu se izvinio, ali drago mi je da je sudija dobro video šta sam zapravo nameravao", rekao je Megvajer posle utakmice.



Megvajer je kasnije uspeo da postigne i pogodak za 2:0 i tako reši pitanje pobednika.



"Prošlo je dosta vremena od kako sam poslednji put dao gol. Znao sam da je samo pitanje trenutka kada ću opet početi da pogađam i nadam se da ću postići još mnogo pogodaka", zaključio je kapiten Junajteda.