Megvajer i dalje u ćeliji, šta će se desiti?

Ostrvo bruji, Hari Megvajer je uhapšen u četvrtak na petak zbog učestvovanja u tuči a potom i napada na policijske službenike.



Na Mikonosu, gde štoper provodi svoj odmor, su uhapšena tri lica uključujući i kapitena Mančester Junajteda. Postoje navodi da je jedan od trojice pokušao i da podmiti policajce, za sada nema potvrda da je to bio Megvajer. U Grčkoj kazna za pokušaj podmićivanja policijskog zvaničnika nalaže kaznu i do 3 godine u zatvoru.



Posle drugi noći u zatvoru stvari se polako razjašnjavaju.



"Proces je započeo, Megvajer se nalazi u odličnom stanju. Više ćemo znati sutra ujutru. On negira navode, u potpunosti sam siguran da će sutra biti pušten bez ikakvih optužbi", izjavio je advokat igrača Junajteda, Konstantin Darivas.



Nove informacije navode da je Megvajer dva dana pre hapšenja uživao u žurci sa par saigrača iz Junajteda. Markus Rašford i Brendon Vilijams su bili sa njim na žurci tokom dana, tu je bio i snuker igrač Džad Trump i brat Džo Megvajer, ali nije poznato da su fudbaleri i ostali pravili društvo svom kapitenu kasnije uveče.



Takođe napominje se da je tuča ispala zbog povika "J**** Junajted", od strane druge grupe koja je takođe dobacivala i devojkama u Megvajerovom društvu.



Ono što svakako sledi Englezu, ako se optužnica ne podigne, jesu kazne od strane kluba. Nekada hvaljeni "kapitenski materijal" bi mogao da ostane bez trake na "Old Trafordu" dok bi i finansijski deo kazne mogao biti ogroman.