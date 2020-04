"Mediji krivi za sliku o Murinju, on je sjajan!"

Golman fudbalskog kluba Totenhem Ugo Ljoris rekao je danas da je privilegija raditi sa trenerom Žozeom Murinjom.



"On je sjajan. Preko medija možete unapred stvoriti mišljenje o njemu, ali kada ste svakodnevno sa njim u kontaktu, unutar trening centra... Mislim da je to privilegija", rekao je Ljoris za Eurosport.



Murinjo je nedavno bio u centru pažnje medija, pošto je snimljen kako u parku trenira sa igračem Tangijem Ndombeleom i ne pridržava se obaveznog distanciranja, što je jedna od mera u cilju sprečavanja širenja pandemije korona virusa.



"On je trenirao mnogo velikih ekipa, mnogo velikih igrača. Ima mnogo iskustva i osvojio je mnogo trofeja. U njegovom timu igrač može mnogo da nauči", dodao je francuski golman.



Sezona u Premijer ligi prekinuta je pre mesec i po dana zbog pandemije, a Totenhem je osmi na tabeli sa 41 bodom, sedam manje od Čelsija na četvrtom mestu, poslednjem koje vodi u Ligu šampiona.