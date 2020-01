Medicinski fenomen, Marez ne može da se povredi?!

U Lesteru je pokazao da je veoma vešt, danas smo svesni i koliko.



Rijad Marez je u ovom trenutku možda i igrač u najboljoj formi u Mančester sitiju, igra zaista fenomenalno, što je potvrdio i sa dva pogotka u minulom kolu protiv Aston Vile.



Ove sezone je dobio pravu priliku na "Etihadu" i maksimalno ju je iskoristio, upisao je ukupno sedam pogodaka na 18 nastupa u Premijer ligi.



Gvardiola često voli da rotira igrače kako bi umanjio rizik od povreda, ali Španac kaže da sa Marezom tu ne postoji problem.



Kako je i sam rekao, Alžirac ne može da se povredi, jer on i "nema mišiće u nogama".



"Razlika između prethodne i tekuće sezone je to što on igra više minuta jer je trener ljubazniji prema njemu.



Nivo na kojem je igrao minule sezone je takođe dobar. On voli da igra fudbal.



Vidite njegove noge, nemoguće je da se povredi jer on nema mišiće.



U poslednjoj trećini je zaista poseban, uvek imam osećaj da može da postigne gol", rekao je Gvardiola o svom igraču.