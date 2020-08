Meč sezone na Ostrvu, Mitre, uđi i reši!

Ko će do 200 miliona evra i plasmana u Premijer ligu? Saznaćemo večeras posle 22.30, ili najdalje do 23.15!



Brentford i Fulam su spremni za meč svake godine u Engleskoj, nažalost, bez prisustva navijača, koji definitivno ulepšaju ovakav spektakl na Vembliju.



Za nas, svakako je najvažnija vest da je, nažalost, Aleksandar Mitrović na klupi za rezerve, pošto je zbog povrede propustio polufinalne okršaje protiv Kardifa i očigledno Skot Parker nije želeo da rizikuje sa njim od prvog minuta.





Utakmica počinje u 20.45, pratite sa nama, sumiramo utiske i čekamo poslednjeg člana Premijer lige za sezonu 2019/20!

Your Fulham at Wembley.



It’s in the hands of this XI today! 🤲#EFLPlayOffs pic.twitter.com/KNVPBYfLZx