Mbape "voli" Nejmara i to je njegov najveći problem!

Kada je 2017. godine, kao 18-godišnjak doneo titulu Monaku, izbacio Pepov Mančester Siti iz Lige šampiona, delovalo je da će fudbalski svet dobiti nekog novog Mesija.



Kilijan Mbape je ubrzo postao mega zvezda, prešao je u PSŽ, potom je poveo Francusku do titule na Mundijalu u Rusiji i trenutno je meta broj jedan Real Madrida.



Ipak, iako sve ide u njegovu korist, godine Mesija i Ronalda, i pravi trenutak da zauzme mesto najboljeg na svetu, ima onih koji sumnjaju u njegovo ponašanje. A među njima je uvek kritički nastrojen Emanuel Peti, prvak sveta sa Francuskom iz 1998. godine.



"Mbape je neverovatno napredovao u protekle tri godine. U svet fudbala stigao je sa ogromnim potencijalnom, kao dijamant koji samo treba polirati. Otišao je u veliki klub, sa zvezdama i tu je došao u dodir sa svim onim sa čime treba da se nosi van terena. Popravio je i statistiku i pokazao zrelost na terenu. Ipak, i pored svega toga, tu je nešto što me veoma muči. Deluje mi da u nekim trenucima nervira i svoje saigrače forsiranje nepotrebnih stvari", rekao je Peti i nastavio:



"Zaboravimo na trenutak da je on mlad igrač. Već je postigao velike stvari, i kao što to obično biva, mi očekujemo sve više i više. Nema sumnje da je ispred njega neverovatna budućnost, ali ogroman je pritisak očekivati da mora da osvoji "Zlatnu loptu". To se isto desilo i sa Nejmarom. Mbape previše voli Nejmara i očigledno je da ga kopira u nekim stvarima i to bi moglo da mu se obije o glavu", zaključio je Emanuel Peti.





Podsetimo, upravo je Mbape bio na udaru da "kopira" Nejmara, pošto je PSŽ ismevao Erlinga Halanda imitirajući njegovu proslavu gola.





Kasnije je procurelo da je to bila Nejmarova ideja, a na snimcima su svi videli da je Mbape bio prvi sledbenik...