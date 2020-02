Mbape ostao sam, saigrač podržao Tuhela!

PSŽ sigurno maršira ka još jednon kruni najboljeg u Francuskoj, ali petardu u susretu sa Monpeljeom je zasenio incident između Tuhela i Mbapea koji je bio besan zbog izmene.



Notu ozbiljnosti situaciji je dao i Leonardo koji je po pisanju francuskih medija posredovao između igrača i trenera kako bi smirio odnose, što i nije dalo očekivane rezultate.



Retko ko će stati na Tuhelovu stranu zbog veličine Mbapea, ali Di Marija je uradio baš to.













"Bio je težak meč u početku, ali okolnosti su nam olakšale posao (crveni karton za Monpelje). Niko nije želeo da izađe, svi žele da igraju to je normalno. Kilijan je hteo da da gol, ali trener je odlučio da ga izvede. Ima momaka koji čekaju svoje minute na klupi i on to mora da shvati", izjavio je Anhel di Marija za Kanal+.



Ostaje da se vidi kakvi su dalji potezi trenera, ali i igrača. Već sutra u vanrednom kolu protiv Nanta možemo dobiti odgovore.