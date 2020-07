Mbape - Jutro posle, strepnja u Parizu, ovo su tri moguća raspleta

Mbape je bio na štakama posle meča, to svakako nije dobar znak, ne može da se osloni na nogu, izgledalo je stravično.



"Zabrinuti smo, ovo je treća utakmica protiv Sent Etjena i treći crveni", rekao je Tuhel.



U Sent Etjenu kažu da je legendarni kapiten Loik Perin startovao na loptu, a na snimku se vidi da je sve delovalo prilično nespretno, da namere nije bilo, ali to sigurno neće stišati bes šampiona.



"Videćemo u subotu tokom dana, kada bude bio na pregledima", saopštili su iz PSŽ, mole se da nije ono najgore.



Šta je najgora opcija?



To da je Mbape pokidao ligamente zgloba, tu nema nikakve priče, neće moći da ga oporave ni na koji način za Ligu šampiona, za njega bi sezona bila završena, a šanse PSŽ da napravi nešto u Ligi šampiona bile znatno manje.



Ono što je sigurno je da Mbape neće igrati u utakmici za treći trofej, naime PSŽ narednog vikenda, tačnije u sledeći petak igra finale Liga kupa protiv Liona.



U drugoj lakšoj varijanti, možda i najtalentovaniji igrač sveta je istegao ligamente, čeka ga mirovanje par nedelja, i verovatno Tuhel neće rizikovati u četvrtfinalu protiv Atalante, do tada je ostalo tri nedelje.







I najbolja varijanta je da povreda nije toliko ozbiljna da je samo udarac u pitanju, da je zglob tek natečen, to bi značilo sigurno mirovanje do početka avgusta ali i garantovalo da će Mbape biti spreman za nastavak Lige šampiona.



Čekamo nove vesti...