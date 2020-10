Mbape briljirao, PSŽ lagano na jugu Francuske!

Detalj koji je obeležio prvo poluvreme jeste crveni karton Landrea već u 12. minutu utakmice, bio je to užasan start, Rafinja Alkantara je odlično prošao.Olakšan je bio posao Parižanima u nastavku, a do gola stižu u 32. minutu.Upravo je Rafinja u kontri poslao loptu Mbapeu, ovaj je kao munja stigao do gola, prešao i golmana i poslao loptu u praznu mrežu. Sve do 78. minuta nije bilo promene rezultata, a onda tri gola do kraja u mreži Nima.Prvo je Florenci postigao gol, mogao je i Sarabia da bude strelac, ali je Italijan odlučio da potvrdi loptu u mreži Mbape je postigao svoj drugi gol u 83. minutu, da bi Sarabia postavio konačnih 0:4 u 88. minutu.