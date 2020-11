Mauro Ikardi – Sasuolo kao sudbina!

Mauro Ikardi je prošlost Intera. Svi znate šta se događalo pre dva leta, na kraju je pošto mu je oduzeta kapitenska traka, praktično naglavačke izbačen iz kluba, udaljen sa priprema čim je stigao Antonio Konte. Ne zbog ponašanja već kao poruka da nije dobrodošao.



Mnogo se toga srušilo na glavu Argentinca, sukobi u svlačionici ga danas teraju da kaže da nigde kao u PSŽ nije video tako skladan tim, malo ko mu veruje i tamo je besnela borba klanova. Ikardiju je žao što više ne igra za Inter, iako to neće priznati, bio je voljeni kapiten, ali sve je zapravo počelo u Sasuolu pre pet godina.



Naime, tada je Inter izgubio sa 3:1, Maurito je dao gol, vratio nadu, ali je Mimo Berardi koji obožava da teroriše milanske klubove iz penala postavio konačan rezultat.



Fudbaleri Intera su krenuli i pored poraza, do tribine sa svojim navijačima da zahvale za podršku, ali dočekale su ih uvrede. Svi ćute, ali Argentinac ne pristaje na to, ušao je u žučnu raspravu i čak pokušao da se potuče sa navijačima. Oni su mu prethodno bacili dres natrag koji je poslao u publiku. Tenzija je bila ogromna, Ikardi je u tom trenutku bio najbolji strelac Serije A sa 11 golova, ali oni „najvatreniji“ severna tribina mu nikada nisu oprostili.



Jer, nedugo zatim se pojavila Ikardijeva autobiografija u kojoj se osvrnuo na scene u Sasuolu.



„Rekao sam im da će doći ekipa od 100 kriminalaca iz Argentine, da sa mnom ne mogu tako, da neće smeti da izađu na ulicu. Nisam im ja drugi igrači da dozvolim da me maltretiraju“, dopisao je Argentinac.



To je izazvalo skandal, moć navijača je ogromna, dočekale su ga pretnje, natpisi na kapiji, čak je bio prinuđen da uzme obezbeđenje. Izbacio je sporne reči iz knjige, koja je prvo povučena iz prodaje, pa doštampana bez tog dela, ali šteta je bila nenadoknadiva.



Od tada, Mauro Ikardi se suočavao sa uvredama sa severne tribine „Meace“, i dok su mu obični navijači aplaudirali kada je postizao golove, Ultrasi su zviždali, čak i kada je tom istom Sasuolu dao het-trik, ili kada je sa tri gola rešio „Madoninu“.







Na sve se nadovezala saga sa Vandom Ikardi koja je unela svojim komentarima nemir u svlačionicu Intera, navodno se balkanski klan, tačnije Brozović i Perišić okupio protiv Ikardija, on je jasno kao kapiten tražio poštovanje. Navijači su insistirali da mu klub oduzme traku.



Zaneti je stao na stranu navijača i rekao da se takve reči koje je napisao Ikardi ne mogu tolerisati jer su navijači uvek u pravu, a kasnije kada je opomenuo Ikardija da Vanda priča stvari iz kluba javno, nije naišao na izvinjenje, niti su te stvari prestale.







Nekako je počelo i završilo se sa Sasuolom.



Naime, u jednom od poslednjih mečeva za Inter, pre nego što se povredio, pa odbio da putuje na meč LE, a zatim mu oduzeta traka i bio eliminisan iz tima, Maurito je u sudaru sa „Crno-zelenima“ na „Meacu“ pipnuo loptu 16 puta. Uz to, sapleo se u poslednjem minutu kada je imao šansu za pobedu, a zviždao mu je ceo stadion, čak i oni koji su ga podržavali.



To je bio znak da je njegovo vreme završeno i ma koliko želeo da ostane u Italiji, planirao da potpiše za Juventus i tako se osveti, Inter ga je prodao PSŽ. U Parizu nije standardan, nije ni srećan posle svega, a ako bude gledao nedeljni meč Intera i Sasuola, sigurno će se setiti 2015. kada je sve počelo.