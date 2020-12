Matićev dan, navijači ga dižu u nebesa! (TVITOVI)

Nemanja Matić je danas bio jedan od najboljih igrača Mančester junajteda u pobedi nad Vulverhemptonom kod kuće.



Srpski fudbaler je bio nepremostiva prepreka gostujućim fudbalerima, a pritom je i u napadu imao par dobrih pasova.



Evo nekih tvitova navijača, mnogi su ga proglasili na igrača meča.

Matic was my MOTM if we’re being honest. Such solid control today — Kadey (@onekadey) December 29, 2020

Matic is definitely my MOTM. He reads the game well, made excellent timing throughout the game and provide a shield for the defense. #MUNWOL — Khaleepha Labiru (@KhaleephaLabiru) December 29, 2020

Another Matic start another clean sheet. Kept Traore in his pocket the whole game — ⚡™️ (@AniUTD) December 29, 2020

Matic was my MOTM tonight🤞 incredibly solid — a. pearce ✗ (@_donkae) December 29, 2020

"Matić je moj igrač utakmice, ako ćemo iskreno. Solidna kontrola danas""Matić je definitivno moj igrač utakmice. Čitao je igru dobro, imao je odličan tajming čitavu utakmicu i napravio štit za odbranu.""Još jednom je Matić počeo utakmicu i još jednom nismo primili gol. Sačuvao je Traorea u džepu."