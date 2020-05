Matić otkrio, kakav je u stvari Murinjo, i kada se treba kriti na treningu!

Nemanja Matić je otkrio mnoge stvari o onome što se dešavalo iza kulisa u Junajtedu.



On je rekao da je Žoze Murinjo bio frustriran zbog rezultata, da je njegovo raspoloženje na treningu zavisilo upravo od položaja na tabeli i igara tima i da su se igrači krili od trenera nakon poraza.



"Kada pobedite, on je najbolji čovek na svetu, kada izgubite, krijete se na treningu. Bez obzira na to, neverovatan je trener", kaže Srbin koga je Murinjo dva puta kupovao.



Portugalac je svojevremeno rekao da je Matić najbolji čovek sa kojim je radio u karijeri.



Pod Murinjom, Srbin je bio standardan posle smene trenera, kod Solskjera je bio u drugom planu. Čak nije bio u konkurenciji za tim, ali povrede MekTominaja i Pogbe su ga vratile u život. Zahvaljujući Matiću između ostalih, Junajted se dokopao petog mesta, uspeo da u osam mečeva od 14 sačuva mrežu, a naš fudbaler je počeo osam poslednjih mečeva, samo jedan je propustio i to zboh kartons.



Matić se ne ljuti na Solskjera.



"Dosta je promenio, napredovali smo, i on sam je mnogo bolji, uči i ima veliku budućnost ovde", dodaje Matić.



Nekadašnji igrač Čelsija i Benfike je produžio ugovor, tačnije klub mu je dao još jednu sezonu pa će i naredne, iako je gotovo bilo izvesno da će otići, provesti na "Old Trafordu".