Materaci otkrio šta je tačno rekao Zidanu, čudi se što ga Italijani i kolege ne vole!

Nije lako razumeti Marka Materacija. Fudbaleri koji su igrali protiv njega tvrde da je provokator, da je nevaspitan, da njegove uvrede prelaze sve granice.



"Ja sam kupio kosu, odnosno presadio je, Materaci nikada neće moći uspeti da presadi mozak", rekao je sadašnji trener Intera, Antonio Konte posle jedne razmene vatre sa nekadašnjim saigračem iz reprezentacije.



Što se Materacija tiče, daleko je od fudbala, kaže da ga to nešto i ne zanima, igrao je za Inter za koji navija, veruje da je imao veliku karijeru, ali i da ga zemljaci nedovoljno cene.



"Ne znam šta je trebalo da uradim, dao sam gol u finalu, uzeli smo titulu", kaže Materaci.



On priznaje da većina Italijana osuđuje njegov postupak kada je Zidan u pitanju, iako je Francuz udario Materacija i dobio crveni karton u poslednjoj utakmici svoje karijere.



"Bilo je provokacija, nekoliko puta sam jače ušao, izvinio sam se prvi put, ali on je odgovorio uvredama. Onda je sve izmaklo kontroli, u pomenutoj situaciji, rekao mi je da će mi dati dres posle meča, kada sam ga povlačio u duelu".



"Dres? Ne treba mi, radije bih da mi daš sestru", odgovorio je Materaci nakon čega ga je Zidan udario glavom u grudi i bio isključen desetak minuta pre kraja produžetaka.



Materaci kaže da nije iscenirao pad.



"Nikako, samo bilo je neočekivano, da nije, udario bih ja i njega, pa bismo obojica dobili crvene kartone, ne praštam nikome", kaže nekadašnji štoper Peruđe.



Imao je silne duele sa Ibrahimovićem, poslednju reč je imao Šveđanin koji ga je u "Derbiju Madonine" tako udario nogom u grudi da je ostalo veliko pitanje kako nije isključen.



Đovani Galeone poznati italijanski trener Materacija naziva majmunom.



"Kako drugačije, on ispušta krike prema protivničkim igračima, ponaša se kao neandertalac, to nije sportista već provokator i bednik", rekao je svojevremeno Galeone koji je trenirao Udineze nakon jednog meča sa Interom.



Materacij je izdao biografiju "Ratnik" u kojoj je sebe predstavio kao borca bez mane i straha, Murinjo ga je obožavao, u stvari bilo je to obostrano. Materacijev otac je bio poznati trener, vodio i Sporting iz Lisabona, a Marko je deset godina igrao za Inter.



Prethodno je u Peruđi poslednjeg dana sezone uzeo titulu Juventusu, klubu koji najviše mrzi.



"Doneo sam vam titulu protiv Juventusa, ovako vraćate", psovao je igrače Lacija dve godine kasnije kada je Inter izgubio "skudeto" poslednjeg dana u Rimu.



Odličan je prijatelj sa našim Stankovićem, od iz fudbala je otišao zbog Beniteza.



"To je smešno, čovek koji donosi odluke na osnovu toga koji mu se igrač sviđa. Umesto Dekija na teren je poslao Marigu koji je tri meseca bio povređen", kaže Materaci.















Jurio je posle pobede nad Barselonom Balotelija da ga pretuče jer je bacio dres, ali kaže da je morao da ga dovede u red.



"On se ljuti, ali ne priča kada sam ga spasio kada ga je Ibra jurio na poluvremenu da ga tuče", otkriva Materaci.



Neke kolege ga ne vole.



"To nije fudbaler, to što on radi ga ne čini sportistom. Danas, kada kamere snimaju sve što se kaže i čitaju sa usana on ne bi prošao nijednu utakmicu bez suspenzije", rekao je Lentini nekada zvezda Milana.













"Nemam šta da ga volim ili mrzim, dobar je igrač, igrali smo zajedno u Interu, ali kao osoba, to nije čovek sa kim bi pristojni ljudi sedeli za stolom", dodaje Patrik Vieira.



"Većina me mrzi jer me ne poznaju, oni koji me znaju dobro, znaju koliko sam dobar momak", rekao je pre par godina...