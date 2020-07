Maske su pale, Bejl ni da čuje, Zidan je nezahvalan?!

Zinedin Zidan je demantovao sukob sa Bejlom pre desetak dana, ali niko mu nije poverovao.



"Hoćete da unesete nemir u ekipu", ljut je bio trener Reala, međutim, nikoga nije uspeo da ubedi. Ponašanje Bejla je daleko od profesionalnog, počev od stalnih insinuacija da mu je golf važniji, preko pravljenja da spava na klupi, do odlaska sa stadiona pet minuta pre kraja meča.



Problem je što ne igra, letos su on i Zidan imali dogovor da će mu biti pružena šansa, ali onda je Bejl nekim izjavama u britanskoj štampi iznervirao Francuza i prekršio dogovor.



To i povrede su uticale da Bejl bude skrajnut, sada je zdrav, ali ne dobija šansu. Nije ga bilo među putnicima u madridskog predgrađe Leganjes, spekulisalo se da je sam tražio da ne ide, ali klub je to demantovao. I dok klub pokušava da prljavi veš drži unutar svlačionice, najbogatiji agent sveta Džonatan Barnet koji zastupa Bejla je objasnio situaciju.



Garet Bejl, iako Zidan ne računa na njega neće napustiti Real.



"Bejl je spreman, svi znamo kakav je igrač, problem je što Zidan ne želi da ga trenira. Osvojio je titulu njegovo je pravo da izabere igrače, ali nezahvalan je", osuo je paljbu Barnet, aludirajući na Kijev i činjenicu da je Realu titulu doneo baš Bejl golovima protiv Liverpula.











Real se prošlog leta povukao iz sporazuma sa Kinezima i propustio šansu da se oslobodi Bejla. Sada Velšanin ni pod kojim uslovima neće napustiti Madrid.



"Nema šanse, ostaće do kraja ugovora, lepo mu je u Španiji, porodici je sjajno", podigao je pritisak Barnet, Florentinu Perezu. Naime, Bejl će, kako stvari stoje sedeti dve godine na klupi ili tribinama i primiti za to vreme neto oko 35 miliona evra, odnosno koštaće Real blizu 70. Perez ne može da ga natera da ode, a Zidan mu sigurno neće pružiti šansu, on ga je jednostavno precrtao zbog ponašanja.



Situacija koja nema rešenje, a priče o povratku u Totenhem ili odlasku u PSŽ, Velšanin je odbio bez reči, on je odluku doneo u inat Realu.