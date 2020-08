Mašina za golove, šta je potrebno da Bajern večeras uđe u istoriju?

Levandovski, Gnabri, Miler, Dejvis - ofanzivna linija Bajerna prema nikome nije ostala dužna ove sezone Lige šampiona.Večeras gledamo samu kulminaciju, u Lisabonu na "La Lužu" Bajern Minhen igra protiv francuskog PSŽ-a. Nasuport sebe će imati Di Mariju, Nejmara i Mbapea, ali Bavarci žele titulu a i rekorde. Već smo pisali šta je potrebno Levandovskom da stigne Kristijana Ronalda , Bavarci mogu da ostvare i timski rekord.Flikova ekipa je do sada postigla 42 gola u takmičenju, to je četvrti put da neko prebaci magičnu granicu od 40 golova u LŠ. To su činili Barselona 1999/2000 sa 45 golova, dok su Real Madrid 2013/14 i Liverpul 2017/18 imali po 41.Ono što ovaj Bajernov podvig čini još izuzetnijim jeste da su Bavarci imali dva meča manje zbog nepostojanja revanš utakmice od četvrtfinala.