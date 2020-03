Masimo Ferero oštar, završavajte prvenstvo!

Vlasnik Sampdorije Masimo Ferero je oštar prema onima koji vode Seriju A.



On smatra da je koronavirus previše uzeo maha i da o fudbalu uopšte ne sme da se raspravlja.



"Skudeto? Znam da bi me Lotito ubio pošto ovo pričam, ali radi se o životu, za mene se sezona ovde završava. To je pravac kojim treba da idemo", rekao je Masimo Ferero.



"Hajde da razmišljamo o sledećoj sezoni, ne o ovoj", rekao je Ferero.



Navodno postoji veliki broj vlasnika klubova Serije A među kojima su Ferero i Lotito (Lacio) i koji žele da se prvenstvo završi, a postoje i oni koji žele da se prvenstvo završi i poništi, kao i da se počne sledeća sezona sa 22 tima umesto sa 20.