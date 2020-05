"Masakriraće nas Juventus 7. avgusta!"

Predsednik Liona Žan-Mišel Ola otkrio je da će se revanš meč osmine finala Lige šampiona protiv Juventusa igrati 7. avgusta.



Francuski tim je u prvom meču 26. februara savladao "bjankonere" na domaćem terenu 1:0 golom Lukasa Tusara.



"Rečeno nam je da ćemo revanš sa Juventusom u Torinu odigrati 7. avgusta", rekao je prvi čovek "lavova".



To će predstavljati ozbiljan problem za Lion jer je sezona u Ligi 1 završena, pa Ola smatra da će to biti pogubno po njegov tim.



"Ako naš apel da se prvenstvo Francuske ne nastavi, onda ćemo i mi i Pari Sen Žermen biti izmasakrirani od ekipa koje će biti u punoj fizičkoj spremi", smatra on.