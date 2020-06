Marko Nikolić u epizodi ''Sve je to normalno''

Iako je navijačima Lokomotive teško pala promena trenera, jer su bili prilično vezani za doskorašnjeg šefa struke Jurija Sjomina, večeras im se raspoloženje sigurno popravilo, jer je moskovski tim na debiju Marka Nikolića savladao Orenburg sa 1:0 i napravio novi korak ka još jednom plasmanu u Ligu šampiona.





Navijači su i tokom meča skandirali bivšem treneru, ali Nikoliću to nije smetalo, što je i naglasio posle meča.







''To je normalno, nije nikakv problem. Kao treneru - za mene je rezultat najvažniji. Semin je najveća legenda Lokomotive. Navijači su pokazali poštovanje prema njemu. Podržali su i klub. Hvala im zbog toga.



Deluje mi da nema loših relacija između ekipe i navijača. Ponavljam, nema ništa čudno u činjenici da navijači vole Semina. Nisam čuo ni jedan ružan povik upućen meni.







Potrebno je vreme da me zavole. To se mora zaslužiti radom i rezultatom. Znam kako se to radi. Navijači, ipak, osete trenera koji ih poštuje i bori se za čast kluba", izjavio je Nikolić.

-