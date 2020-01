Marko Marin OPET ušao u Ligu šampiona!

Fudbaleri saudijskog Al Ahlija plasirali su se večeras u grupnu fazu azijske Lige šampiona.

Oni su u poslednjoj rundi kvalifikacija u Džedi savladali ekipu tadžikistanskog Istiklola iz Dušanbea rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je Belaili u samom finišu meča, u prvom minutu nadoknade vremena.

Doprinos ovom trijumfu Al Ahlija dao je i doskorašnji kapiten Crvene zvezde Marko Marin, koji je odigrao ceo meč. Njemu je ovo već drugi plasman u grupnu fazu Lige šampiona od letos. Najpre mu je to uspelo sa Crvenom zvezdom u evropskoj, a večeras sa Al Ahlijem u azijskoj Ligi šampiona.

Al Ahli će u grupnoj fazi ALŠ igrati u Grupi A sa Al Vahdom (UAE), Al Šortom iz Iraka i Estegalom iz Egipta. Po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe izboriće plasman u narednu fazu.



