Marko Arnautović, iskren do bola, krenuo pogrešnim putem, sad je sve u redu!

Uvek svoj, uvek iskren, Marko Arnautović je priznao da nije doživeo ozbiljno kinesku Superligu nakon što je otišao u Šangaj.



Nakon Stouka i Vest Hema u PL, on je prošlog jula otišao za oko 30 miliona u Aziju. Čak je izjavio da je to izazov, što je dočekano na nož, mediji su tvrdili da je samo u pitanju želja da uzme što više novca.



Arnautović je priznao da nije živeo sportski po dolasku u Kinu, nije vodio računa.



"Potcenio sam ligu, nisam trenirao, jeo sam svašta, nisam vodio računa. Ponovo sam počeo da pijem gazirana pića, Sprajt, Koka-Kolu, unosim sam mnogo šećera".



"Uz to što sam jeo u pogrešno vreme, nisam ni spavao, kada sam stigao u Kinu nisam mogao da se naviknem na vremensku razliku gotovo mesec dana. Zaspao bih u 6 ili 7 ujutru, budoo se popodne, odlazio na trening i ostajao ponovo budan čitavu noć", kaže Austrijanac poreklom iz Srbije, obe zemlje doživljava kao svoje.



Sada se uozbiljio.



"Sada samo želim da se odužim ljudima koji su me doveli ovde, da budem ozbiljan, da radim naporno, samo mi je to na pameti. Nemojte da potcenjujete Kinu, ako niste spremni, ne možete da igrate", dodaje momak koji je mnogo obećavao pre više od decenije u Interu i koji jeste postigao mnogo, ali je mogao i mnogo više jer je bio nestvaran talenat.











Brojevi nisu loši, 14 golova u 23 meča za Šangaj, ima ugovor do decembra 2022.



U Vest Hemu je dao 22 gola u 65 mečeva, držao ih "iznad vode", a 2018. je proglašen za najboljeg igrača u klubu.



Šangaj je ubedljiv u svojoj grupi (Kinezi igraju u dve grupe elitu, na neutralnim teremima zbog pandemije), imaju šest pobeda i dva remija, veliku prednost nad Pekingom, očekuje se da se bore za titulu sa Gvanžuom.



U poslednja dva meča protiv Tijanđina i Čonginga, Šangaj je dao sedam golova, a uz Arnautovića tu su dve brazilske velike zvezde, Oskar i Hulk.